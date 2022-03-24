СБУ виявила керовану Росією ботоферму, псевдоволонтера та проросійське злочинне угруповання

Служба безпеки України виявила керовану Росією ботоферму, проросійське організоване злочинне угруповання та псевдоволонтера, який знижував обороноздатність української армії, повідомила пресслужба за підсумками роботи минулої доби.

За даними СБУ, «боти» розпалювали ворожнечу та ненависть в Україні: використовуючи sim-карти українських операторів, вони масово розсилали українцям анонімні повідомлення.

У СБУ зазначають, що встановили усіх причетних до цього осіб та проводять у них обшуки.

«Зловмисники задіяли спеціальне телекомунікаційне обладнання, що розміщувалось у Києві, Дніпрі, Одесі, Вінниці. Керував їхньою діяльністю уродженець столиці, який наразі переховується за кордоном. Він найняв близько 20 осіб, які працювали у вказаних регіонах», – повідомляють у СБУ.

Також українські спецслужби нейтралізували проросійське злочинне угруповання, учасники якого, за даними СБУ, «підбурювали українських військових до антидержавних дій».

«Його організатор – місцевий авторитет на прізвисько «Футболіст». Наприкінці лютого він втік до Ростова, де його зустріла ФСБ. За вказівкою російських спецслужб він переформатував «роботу» угруповання: закликав не допомагати ЗСУ та сприяти диверсійним групам. А після свого повернення обіцяв налагодити співпрацю з окупантами та захистити кожного», – зазначають у Службі безпеки.

Окрім того, у Дніпропетровській області СБУ виявила псевдоволонтера, який безкоштовно отримував партії амуніції для відправки на передову, але продавав її реальним волонтерам за спекулятивними цінами.

Протягом 20 березня СБУ затримала білоруського шпигуна, а також проросійських колаборантів і пропагандистів.

Низку проросійських інформаторів та пропагандистів СБУ також затримала 17 березня. Окрім того, Служба безпеки України виявила того дня шахраїв, які крали кошти з волонтерських рахунків.

12 березня у Службі безпеки заявили, що під час розвідки в районі Новоукраїнки, взяли у полон «вагнерівця», коли він прокладав маршрут для основних сил армії РФ.