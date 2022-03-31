Російські війська мінують покинуту військову техніку – зведення Генштабу

Російські військові дедалі частіше мінують залишену військову техніку – про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 31 березня.

«Залишаючи військову техніку на території України, окупанти все частіше вдаються до її мінування. Крім того, почастішали випадки використання противником мін-пасток», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними командування, російські військові на тимчасово окупованих територіях продовжують обмежувати пересування місцевих, беруть громадян України у заручники та «здійснюють вивезення награбованих у мирних громадян товарів».

«Ворог продовжує атакувати місто Попасна, імовірно, з метою відволікання уваги військового керівництва України від спроб встановлення контролю над Ізюмом та Маріуполем. На Сіверському напрямку фіксується перекидання до білоруського міста Гомель найманців з країн близького сходу», – повідомляє Генштаб.

Також, за даними командування, Росія 29 березня перекинула 200 найманців із Близького Сходу до аеродрому в білоруському Гомелі.

«Росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до республіки Білорусь з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об’єктів інфраструктури на території України. Так, в районі Гомеля виявлено прибуття трьох ракетних комплексів «Іскандер» та двох комплексів ППО «С-300» для їх прикриття», – йдеться в зведенні.

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Крім того, Генштаб заявляє про перші судові позови проти військового керівництва Росії з боку родичів загиблих в Україні військових:

«Зокрема, подібний випадок подачі до суду на командира зафіксовано у 752-у мотострілецькому полку зі складу 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного воєнного округу».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».