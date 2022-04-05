На Запоріжжі війська РФ захопили та замінували лікарню

У Пологах Запорізької області війська РФ захопили місцеву лікарню, повідомила Запорізька обласна військова адміністрація. За її даними, територію довкола медзакладу російські військові замінували.

«У тимчасово окупованому місті Пологи окупанти захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні. Медичному персоналу та пацієнтам заборонили повертатись до закладу. Цікаво, що в приміщенні лікарні залишились поранені російські військові», – повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Інформацію про захоплення повідомляє і тамтешній інтернет-ресурс. За його даними, війська РФ планують облаштувати військовий шпиталь у захопленій будівлі.

«У перші дні квітня окупанти захопили Пологівську БЛІЛ, зокрема, «оселились» на 1-му поверсі. На будівлі всюди розміщено попередження «Мины». Працівників лікарні вигнали зі словами: «Здесь тепер будет наш военный госпиталь, с нашими работниками». Цивільному населенню міста й району наразі у БЛІЛ не надають допомогу», – пише місцевий портал.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує цивільних в Україні.