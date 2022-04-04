Метрополітен у Києві відновлює сполучення через Південний міст – КМДА

Київський метрополітен відновлює сполучення через Південний міст, повідомила пресслужба Київської міськдержадміністрації уTelegram.

Згідно з повідомленням, «зелена лінія» працює від станції «Сирець» до станції «Видубичі», а також від станції «Видубичі» до станції «Червоний хутір». Крім того, працює пересадка «Золоті ворота» – «Театральна».

На «червоній лінії» курсують поїзди метро від станції «Шулявська» до станції «Театральна».

«Синя лінія» працює від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки».

«Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого», «Палац спорту» та «Кловська» поїзди проїжджають без зупинки», – йдеться у повідомленні.

Середній інтервал руху поїздів на лініях – 1 година.

Зазначається, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

Метрополітен для перевезень пасажирів працюватиме до 19:00. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття, додали в КМДА.

Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працює Дарницький та Північний мости. Південний міст залишається відкритим для громадського транспорту.