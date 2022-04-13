«Заборонити не можемо, але не рекомендуємо» – Кличко вчергове звернувся до охочих повернутися у Київ

Мер Києва Віталій Кличко вчергове заявив, що наразі повертатися до Києва тим, хто евакуювався зі столиці на тлі російського вторгнення, поки рано.

«Сьогодні ще зарано масово повертатися додому, в Київ. Ми спираємося виключно на рекомендації військових, і вони кажуть, що сьогоднішня загроза ще достатньо велика. Це, по-перше, загроза ракетних обстрілів. А, по-друге, триває розмінування прилеглих територій до столиці, де, на жаль, уже є випадки загибелі в результаті підривів на замінованих окупантами територіях. Наше ж ключове завдання – зберегти життя і спокій людей. Тому поки поспішати з поверненням до столиці не потрібно. Ті ж, хто повертаються, повинні зважувати всі ризики», – звернувся Кличко.

Він сказав, що влада не може заборонити повертатися, але може тільки рекомендувати.

«Тим не менше, це – рішення кожного з вас. Країна живе в умовах військового стану. У Києві наразі спокійніше, ніж було. Але не будемо забувати, що метою агресора була столиця. Військові стверджують, що агресор не полишив своїх планів і може почати їх реалізовувати в будь-який момент. Тому потрібно бути вкрай обережними і дослухатися до рекомендацій військових», – сказав мер Києва.

Напередодні також у Міноборони заявили, що людям, які покинули свої домівки через бойові дії, зарано повертатися на Київщину, і зокрема в Київ.

12 квітня також голова обласної військової адміністрації Олександр Павлюк заявив, що жителям деокупованих міст Київської області повертатися додому поки що не рекомендують. Він припустив, що кінець травня є більш-менш реально датою, коли люди можуть безпечно повертатися на Київщину.