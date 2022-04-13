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«Заборонити не можемо, але не рекомендуємо» – Кличко вчергове звернувся до охочих повернутися у Київ

Мер Києва Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко вчергове заявив, що наразі повертатися до Києва тим, хто евакуювався зі столиці на тлі російського вторгнення, поки рано.

«Сьогодні ще зарано масово повертатися додому, в Київ. Ми спираємося виключно на рекомендації військових, і вони кажуть, що сьогоднішня загроза ще достатньо велика. Це, по-перше, загроза ракетних обстрілів. А, по-друге, триває розмінування прилеглих територій до столиці, де, на жаль, уже є випадки загибелі в результаті підривів на замінованих окупантами територіях. Наше ж ключове завдання – зберегти життя і спокій людей. Тому поки поспішати з поверненням до столиці не потрібно. Ті ж, хто повертаються, повинні зважувати всі ризики», – звернувся Кличко.

Він сказав, що влада не може заборонити повертатися, але може тільки рекомендувати.

«Тим не менше, це – рішення кожного з вас. Країна живе в умовах військового стану. У Києві наразі спокійніше, ніж було. Але не будемо забувати, що метою агресора була столиця. Військові стверджують, що агресор не полишив своїх планів і може почати їх реалізовувати в будь-який момент. Тому потрібно бути вкрай обережними і дослухатися до рекомендацій військових», – сказав мер Києва.

Напередодні також у Міноборони заявили, що людям, які покинули свої домівки через бойові дії, зарано повертатися на Київщину, і зокрема в Київ.

12 квітня також голова обласної військової адміністрації Олександр Павлюк заявив, що жителям деокупованих міст Київської області повертатися додому поки що не рекомендують. Він припустив, що кінець травня є більш-менш реально датою, коли люди можуть безпечно повертатися на Київщину.

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