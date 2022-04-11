У Києві відновили рух Південним мостом – Кличко

Київська влада відновила рух Південним мостом між правим і лівим берегами. Про це 11 квітня повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Щоб нормалізувати рух автотранспорту та зменшити затори в столиці, відсьогодні ми відкрили Південний міст. Він більше місяця працював тільки для спецтранспорту та громадського транспорту», – повідомив мер столиці.

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Відтак наразі рух через Дніпро можливий трьома мостами: Північним, Дарницьким і Південним. Крім того, за словами Кличка, столична влада поступово збільшує кількість маршрутів громадського транспорту.

Мер Києва закликав водіїв бути уважними на дорогах, де розміщені блокпости та блоки, не займати смугу громадського транспорту, пропускати карети швидкої допомоги і гуманітарні вантажі.

Раніше Кличко неодноразово закликав тих, хто ще не повернувся до Києва, не поспішати з цим.