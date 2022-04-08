У КМДА розповіли про кількість пошкоджених будинків у Києві з початку російського вторгнення

У Києві від початку повномасштабного російського вторгнення пошкоджено 208 житлових будинків, 46 шкіл, 29 садків та 1 дитячий будинок, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Також пошкоджень зазнали 13 адміністративних будівель, 2 спортивні об’єкти, 5 об’єктів соціальної сфери, 17 – охорони здоров’я, 10 – культурної сфери, 48 об’єктів транспортної інфраструктури», – розповів Поворозник.

Він додав, що усі ці об’єкти будуть взяті на облік, фахівці визначать ступінь пошкоджень, після чого розпочнеться їхнє поступове відновлення.

За даними влади, від початку повномасштабного вторгнення РФ у Києві загинули 89 мирних жителів.