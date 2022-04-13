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У VIP-вагоні до воєнного Києва: як іноземні лідери відвідують Україну (фотогалерея)

Після того, як Росія 24 лютого вторглася в Україну, зокрема і застосовуючи авіацію, іноземні лідери, які хочуть відвідати Київ, змушені їхати потягом. Для цього використовують вагон-салон, зроблений у 2014 році для доставки vip-туристів до Криму.
Вагон встигли використати лише кілька разів до того, як Росія захопила півострів. У січні 2022 року, перед початком повномасштабної війни, кореспонденти Радіо Свобода змогли подивитися зсередини цей вагон.
Київ. Вагон-салон &laquo;Укрзалізниці&raquo;, який до 2014 року ходив до Криму. Провідниця вагону Антоніна Баскакова показує вагон-ресторан. Також у цій частині вагона є великий відеомонітор
1 Київ. Вагон-салон «Укрзалізниці», який до 2014 року ходив до Криму.

Провідниця вагону Антоніна Баскакова показує вагон-ресторан. Також у цій частині вагона є великий відеомонітор
Поруч із їдальнею є м&rsquo;яке купе, в якому можуть розміститися чотири людини. Баскакова каже, що в цьому купе часто сплять охоронці чи няні &nbsp;
2 Поруч із їдальнею є м’яке купе, в якому можуть розміститися чотири людини. Баскакова каже, що в цьому купе часто сплять охоронці чи няні
 
Це &ndash; спальня для двох осіб з двоспальним ліжком розміру &laquo;king-size&raquo;. Поруч зі спальнею&nbsp;&ndash; велика ванна кімната з туалетом і душем. У спальні також є халати, тапочки та чисті рушники
3 Це – спальня для двох осіб з двоспальним ліжком розміру «king-size». Поруч зі спальнею – велика ванна кімната з туалетом і душем. У спальні також є халати, тапочки та чисті рушники
Цей вагон-салон встиг побувати в Криму двічі-тричі до остаточного припинення залізничного сполучення між материковою Україною та Кримом. До анексії Криму Росією навесні 2014 року вагон-салон був причеплений до розкладних потягів Київ-Сімферополь та Київ-Севастополь
4 Цей вагон-салон встиг побувати в Криму двічі-тричі до остаточного припинення залізничного сполучення між материковою Україною та Кримом.

До анексії Криму Росією навесні 2014 року вагон-салон був причеплений до розкладних потягів Київ-Сімферополь та Київ-Севастополь
Через кілька тижнів після візиту вагону-салону кореспондентами Радіо Свобода, його будуть використовувати міжнародні лідери на шляху до зруйнованого війною Києва
5 Через кілька тижнів після візиту вагону-салону кореспондентами Радіо Свобода, його будуть використовувати міжнародні лідери на шляху до зруйнованого війною Києва
Першими іноземними лідерами, які їхали у цьому вагоні до Києва були: прем&#39;єр-міністр Словенії Янез Янша (зліва направо), прем&#39;єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, віце-прем&#39;єр Польщі Ярослав Качинський та прем&#39;єр-міністр Чехії Петр Фіала. Фото з Twitter/Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM), опубліковане 15 березня
6 Першими іноземними лідерами, які їхали у цьому вагоні до Києва були: прем'єр-міністр Словенії Янез Янша (зліва направо), прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський та прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Фото з Twitter/Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM), опубліковане 15 березня
Цей знімок є скрінґрамом із відео, на якому прем&rsquo;єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон їде до Києва 9 квітня. За словами британського прем&#39;єра, українські залізничники&nbsp;&ndash; &laquo;залізні люди&raquo;, які забезпечують рух потягів, незважаючи на небезпеку воєнного часу
7 Цей знімок є скрінґрамом із відео, на якому прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон їде до Києва 9 квітня.

За словами британського прем'єра, українські залізничники – «залізні люди», які забезпечують рух потягів, незважаючи на небезпеку воєнного часу
Останні на сьогодні мандрівники, які сіли на потяг у Жешуві, Польща, 13 квітня: президент Латвії Егілс Левітс (2-й зліва), президент Польщі Анджей Дуда (у центрі) та президент Литви Гітанас Науседа (праворуч)
8 Останні на сьогодні мандрівники, які сіли на потяг у Жешуві, Польща, 13 квітня: президент Латвії Егілс Левітс (2-й зліва), президент Польщі Анджей Дуда (у центрі) та президент Литви Гітанас Науседа (праворуч)
Це фото всередині вагону-салону опублікувала прес-служба президента Польщі
9 Це фото всередині вагону-салону опублікувала прес-служба президента Польщі

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