У VIP-вагоні до воєнного Києва: як іноземні лідери відвідують Україну (фотогалерея)

Після того, як Росія 24 лютого вторглася в Україну, зокрема і застосовуючи авіацію, іноземні лідери, які хочуть відвідати Київ, змушені їхати потягом. Для цього використовують вагон-салон, зроблений у 2014 році для доставки vip-туристів до Криму.

Вагон встигли використати лише кілька разів до того, як Росія захопила півострів. У січні 2022 року, перед початком повномасштабної війни, кореспонденти Радіо Свобода змогли подивитися зсередини цей вагон.