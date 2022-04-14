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Посольство Франції повертається до Києва – МЗС

Про це 14 квітня під час телефонної розмови голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан повідомив своєму українському колезі Дмитру Кулебі

Посольство Франції в Україні невдовзі повернеться до Києва, повідомило французьке Міністерство закордонних справ.

За повідомленням, про це 14 квітня під час телефонної розмови голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан повідомив своєму українському колезі Дмитру Кулебі.

«Це переміщення відбудеться найближчим часом і дозволить ще більше поглибити підтримку, яку Франція надає Україні в усіх сферах», – йдеться в заяві МЗС Франції. Точну дату не повідомляють.

Дмитро Кулеба у твітері подякував Парижу за рішення повернути свого посла до Києва.

Посольство Франції було тимчасово передислоковане до Львова із Києва на початку березня через російське вторгнення в Україну.

Дипломатичні відомства переносили свої офіси з Києва – переважно на захід України – напередодні повномасштабного вторгнення Росії, а також після його початку 24 лютого. Про повернення або такий намір в найближчому майбутньому вже заявили низка європейських країн, країн Балтії, Туреччина.

11 квітня стало відомо про відновлення роботи у Києві Представництва ЄС в Україні.

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