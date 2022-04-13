Дуда: дії російських військ в Україні – тероризм, а «менталітет Росії» не змінився

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що дії російських військ в Україні є бандитизмом і тероризмом, а «менталітет Росії» не змінився.

«Я бачив їх ( знищені, розбомблені будинки – ред.) на телебаченні, ці руїни, а тепер я побачив це на власні очі. Важко в це повірити. І я сказав президентові Володимиру Зеленському та президентам і нашим співробітникам: це не війна, це тероризм, якщо хтось відправляє літаки, якщо хтось відправляє солдатів, щоб бомбити житлові масиви, вбивали мирне населення – це не війна. Це жорстокість, бандитизм, тероризм. І це друге обличчя російського вторгнення в Україну, це обличчя, з яким ми ніколи не погодимося, ніколи», – сказав президент Польщі на брифінгу з президентами України, Литви, Латвії та Естонії в Києві.

Він наголосив, що в ХХІ столітті бомбардування житлових будинків, вбивство жінок і дітей – це тероризм.

«Це топтання принципів міжнародного права, будь-яких принципів. Для тих, хто це робить, немає місця серед міжнародної спільноти..Не можна вести діалог з тими, хто топче всі принципи», – сказав Дуда.

Він зауважив, що Польща і країни Балтії знають, що означає російська окупація і російський терор.

«Але тут ми бачимо, що не відбулося жодної зміни. Менталітет Росії залишається таким самим», – додав він.

Президенти Польщі, Естонії, Литви та Латвії сьогодні прибули до Києва вперше після 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Анджей Дуда та Гітанас Науседа мали зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві незадовго до початку війни.

Президенти Польщі та країн Балтії сьогодні відвідали місто Бородянка, яка була під російською окупацією.