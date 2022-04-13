Президенти Польщі та країн Балтії відвідали Бородянку

Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що в рамках візиту до України відвідав Бородянку та заявив, що жорстокі воєнні злочини, вчинені російськими військовими, не залишаться безкарними.

«Відвідав сьогодні Бородянку. Тут темна сторона людства показала своє обличчя. Жорстокі воєнні злочини, вчинені російською армією, не залишаться безкарними. Воєнні злочинці мають переслідуватися на міжнародному рівні. Тримайся, Україно!» – написав Науседа у своєму твіттері.

Канцелярія президента Польщі у твіттері оприлюднила фото візиту, на яких зображені президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії, які сьогодні прибули з візитом до Києва.

Як повідомляв латвійський лідер Егілс Левітс, метою візиту є «показати повну солідарність із героїчним народом та його президентом».

Президенти чотирьох держав прибули до Києва вперше після 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Анджей Дуда та Гітанас Науседа мали зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві незадовго до початку війни.