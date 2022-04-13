До Києва прибули президенти Польщі та країн Балтії

Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії прибули до Києва вдень 13 квітня.

«Президент Естонії Алар Каріс разом зі своїми колегами, президентом Польщі Анджеєм Дудою, президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом Латвії Егілсом Левітсом, прибув до Києва. Він має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та іншими посадовими особами», – інформує посольство Естонії в Україні.

Метою візиту є «показати повну солідарність із героїчним народом та його президентом», наголосив латвійський лідер Егілс Левітс.

Президенти чотирьох держав прибули до Києва вперше після 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Анджей Дуда та Гітанас Науседа мали зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві незадовго до початку війни.