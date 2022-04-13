Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

До Києва прибули президенти Польщі та країн Балтії

Фотографія, яка зображує президентів Польщі Анджея Дуду (ліворуч), Литви Гітанаса Науседу (другий ліворуч), Естонії Алара Каріса (другий праворуч) та Латвії Егілса Левітса (праворуч) у поїзді на шляху до Києва, Україна, 12 квітня 2022 року

Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії прибули до Києва вдень 13 квітня.

«Президент Естонії Алар Каріс разом зі своїми колегами, президентом Польщі Анджеєм Дудою, президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом Латвії Егілсом Левітсом, прибув до Києва. Він має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та іншими посадовими особами», – інформує посольство Естонії в Україні.

Метою візиту є «показати повну солідарність із героїчним народом та його президентом», наголосив латвійський лідер Егілс Левітс.

Президенти чотирьох держав прибули до Києва вперше після 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Анджей Дуда та Гітанас Науседа мали зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві незадовго до початку війни.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG