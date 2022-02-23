«Ніхто не зможе пересидіти цю кризу»: Кулеба закликав Генасамблею ООН зреагувати на дії Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступив із промовою на засіданні Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку 23 лютого.

У своєму зверненні він неодноразово вказав на те, що останні дії Росії загрожують не тільки Україні, а й світовій безпеці загалом.

Міністр відкинув звинувачення Кремля в тому, що Київ нібито планує наступ на Донбасі, заявивиши, що українська влада віддана дипломатичному шляху і не планує жодних наступальних операцій на сході власної країни.

Кулеба згадав промову президента Росії Володимира Путіна, яка передувала його визнанню «державами» незаконних угруповань на Донбасі. Він вказав на те, що в ній російський президент фактично заперечив право України на існування.

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Рішення Москви щодо районів Донецької та Луганської областей, контрольованих бойовиками, створює «нову реальність» і прямо атакує саму ООН, зазначив урядовець.

«Те, що відбувається зараз на сході України, де їдуть російські танки, і на українському кордоні, де сконцентровані російські підрозділи в неймовірних масштабах, повинно бути приводом для тривоги для всіх вас. Я застерігаю кожну країну в цій високій залі: ніхто не зможе пересидіти цю кризу. Якщо президент Путін вирішить, що може продовжувати свою агресію проти України, ваші уряди і громадяни матимуть справу з болісними наслідками разом із нашим урядом і нашими людьми. Ось чому ми повинні використати цей останній шанс і зупинити Росію зараз», – закликав Кулеба.

Він висловив переконання, що початок повномасштабної війни в Україні стане «кінцем світового порядку»:

«Якщо Росія не отримає сувору, стрімку й рішучу відопвідь зараз, це означатиме повне банкрутство міжнародної безпеки і міжнародних інституцій, які відповідають за збереження глобального порядку. Це похмурий сценарій, який відкине нас назад до найтемніших часів 20 століття. Росія не зупиниться на Україні. Якщо постійний представник Ради безпеки ООН успішно порушить буквально всі правила, інші діячі будуть натхненні ним і підуть його стопами».

За словами міністра, Україна чекає на «рішучі, негайні та пропорційні дії міжнародної спільноти». Він згадав про фактичне блокування Росією судноплавства в Азовському та Чорному морях, порушення прав людини в Криму, переслідування кримських татар та журналістів на окупованому півострові, куди Москва не допускає моніторингові місії ООН.

«Весь світ є свідком сьогодні, як Росія погрожує та шантажує міжнародну спільноту, аби «закрити кримське питання» – це цитата. Це насправді є одним із довгого переліку її останнім так званих безпекових вимог. Україна продовжує зусилля, аби досягнути деокупації Криму мирним шляхом», – зазначив очільник МЗС.

Він подякував країнам, які долучилися до «Кримської платформи», і закликав інші держави зробити те ж саме.

Кулеба заявив, що Україна не планує відновлювати ядерну зброю, від якої відмовилася за Будапештським меморандумом, але чекає на те, що світ «навзаєм» відреагує на загрозу її безпеці.

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«Україна кілька років тому пропонувала надіслати миротворчі сили ООН до України. Досі Рада безпеки ООН не змогла ухвалити відповідні рішення. Україна пропонує поєднати політику суворих санкцій і підтримку України зі збереженням відкритих дипломатичних каналів, аби переконати Росію піти на деескалацію та надати перевагу переговорам. Ми закликаємо країни-члени використати всі інструменти, аби захистити Україну», – додав він.

Кулеба застеріг, що відсутність належної реакції «лише докладеться до подальшої ескалації», натомість дипломатія і санкції все ще можуть запобігти подальшій агресії. Водночас він попередив, що Україна готова реалізувати своє право на самозахист, передбачене статутом ООН.

«У ці дні ми маємо, можливо, останнє вікно можливостей, аби зробити те, чого Росія не очікує від ООН та її членів – продемонструвати безпрецедентну здатність та готовність діяти, аби зупинити агресію. Неважливо, які у вас відносини між собою. Ваш найвищий обов’язок – захистити Статут ООН», – підсумував Кулеба.

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася.

21 лютого після засідання Ради безпеки Росії президент Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Укази Путіна, зокрема, передбачають виконання російськими військами «функцій із підтримки миру» на території, контрольованій бойовиками. Так звані «миротворчі» війська РФ на Донбасі США назвали «нісенітницею».