Штаб ООС: на Донбасі загинув український військовий, ще один – травмований

Один український військовий загинув, ще один – зазнав бойового травмування внаслідок обстрілів на Донбасі 23 лютого, повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил у даних станом на 17:00.

За повідомленням, протягом дня підтримувані Росією бойовики здійснили 59 обстрілів, 54 з яких були із застосуванням важкого озброєння.

Зокрема, бойовики застосовували БМ-21 «Град», артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм і 82 мм, БпЛА з застосуванням ВОГ-17, реактивні піхотні вогнемети «Джміль», повідомили у пресцентрі ООС.

Обстріли зафіксували біля Новотошківського, Золотого, Попасної, Південного, Пісків, Світлодарська, Богданівки, Маріуполя, Станиці Луганської, Щастя, Авдіївки, Мар’їнки, Гранітного.

«Об’єднані сили контролюють ситуацію й адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації», – заявили у штабі ООС.

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася.

21 лютого після засідання Ради безпеки Росії президент Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Укази Путіна, зокрема, передбачають виконання російськими військами «функцій із підтримки миру» на території, контрольованій бойовиками. Так звані «миротворчі» війська РФ на Донбасі США назвали «нісенітницею».

22 лютого російська Держдума ухвалила закон про дружбу з угрупованнями, які контролюють ОРДЛО.

МЗС України заявило, що визнанням так званих «ЛНР» та «ДНР» російська сторона грубо порушила основи міжнародного права, а саме рішення не матиме жодних правових наслідків. Країни Заходу почали вводити санкції проти Росії.

Україна і Захід звинувачують Росію у плануванні вторгнення в Україну. Москва заперечує такі плани, незважаючи на зосередження близько 150 тисяч військовослужбовців біля українського кордону.