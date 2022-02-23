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Штаб ООС: на Донбасі загинув український військовий, ще один – травмований

За повідомленням, протягом дня підтримувані Росією бойовики здійснили 59 обстрілів, 54 з яких були із застосуванням важкого озброєння

Один український військовий загинув, ще один – зазнав бойового травмування внаслідок обстрілів на Донбасі 23 лютого, повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил у даних станом на 17:00.

За повідомленням, протягом дня підтримувані Росією бойовики здійснили 59 обстрілів, 54 з яких були із застосуванням важкого озброєння.

Зокрема, бойовики застосовували БМ-21 «Град», артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм і 82 мм, БпЛА з застосуванням ВОГ-17, реактивні піхотні вогнемети «Джміль», повідомили у пресцентрі ООС.

Обстріли зафіксували біля Новотошківського, Золотого, Попасної, Південного, Пісків, Світлодарська, Богданівки, Маріуполя, Станиці Луганської, Щастя, Авдіївки, Мар’їнки, Гранітного.

«Об’єднані сили контролюють ситуацію й адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації», – заявили у штабі ООС.

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася.

21 лютого після засідання Ради безпеки Росії президент Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Укази Путіна, зокрема, передбачають виконання російськими військами «функцій із підтримки миру» на території, контрольованій бойовиками. Так звані «миротворчі» війська РФ на Донбасі США назвали «нісенітницею».

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22 лютого російська Держдума ухвалила закон про дружбу з угрупованнями, які контролюють ОРДЛО.

МЗС України заявило, що визнанням так званих «ЛНР» та «ДНР» російська сторона грубо порушила основи міжнародного права, а саме рішення не матиме жодних правових наслідків. Країни Заходу почали вводити санкції проти Росії.

Україна і Захід звинувачують Росію у плануванні вторгнення в Україну. Москва заперечує такі плани, незважаючи на зосередження близько 150 тисяч військовослужбовців біля українського кордону.

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