МВС запроваджує «додаткові режимні обмеження» в прикордонних районах

Міністерство внутрішніх справ України оголосило 23 лютого про запровадження «додаткових тимчасових режимних обмежень» у районах, які межують з Росією, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України та прилягають до морського узбережжя.

«Серед обмежень:

– перебування у прикордонні у нічний час;

– вихід будь-яких плавзасобів з пунктів базування;

– рух транспорту (окрім військового, силових структур, агро-техніки) дорогами, що відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону», – ідеться в повідомленні.

Також режимні заходи запроваджені щодо перебування іноземців у прикордонній смузі, використання радіостанцій, польотів легкомоторних та безпілотних летальних апаратів, відео-, кіно-, фотознімання особового складу й обʼєктів Держприкордонслужби України, та пересування по берегу чи льоду прикордонних водойм.

21 лютого російський лідер Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності територій, підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» і розпорядився, щоб російські збройні сили здійснили там «функції з підтримання миру».

22 лютого Державна дума та Рада федерації ратифікували договори про «дружбу та співпрацю» з угрупованнями «ДНР». Крім того, Рада федерації дозволила ввести туди російські війська.

США, Євросоюз, Велика Британія, Німеччина, а також Японія, Австралія та Канада запровадили санкції проти Росії через нову ескалацію агресії проти України.