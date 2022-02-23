«Це Україна»: Маріуполь не хоче бути ані «ДНР», ані Росією

Маріупольці двічі за добу виходили на Театральну площу міста через дії Росії – визнання «незалежності»​ незаконних збройних угруповань «ДНР» та «ЛНР» та введення регулярних російських військ на ці території. Жителі міста кажуть, що готові виходити на акції щодня, доводячи, що Маріуполь – це Україна.



Вперше близько двох десятків маріупольців зібралися на площі ввечері 21 лютого і таким чином висловилися на підтримку суверенітету та цілісності України.



«Фактично за пів години зібралося більше десятка людей, так це була ніч. Ми хочемо насправді показати, що Маріуполь – це Україна і ми не мріємо бути якимось «ДНР». Це, мабуть, такий посил тим людям, які перебувають на окупованій території. Сказати їм про те, що ми з ними, що чекаємо їх додому, в Україну», – підтвердила також «Новинам Приазов'я» депутатка Маріупольської міськради Катерина Сухомлинова.



Вона підкреслила, що влада міста готова приймати «нових маріупольців» – жителів з окупованих територій Донбасу.



Сухомлинова каже, що в місті активно обговорюють тему визнання Росією угруповань «ЛДНР», але люди не бачать для себе критичних змін: «В принципі Путін юридично ще раз підтвердив, що на окупованих територіях є російська армія».



Акцію на Театральній площі наступного дня – 22 лютого – організували місцеві активісти. У вівторок ввечері, за даними поліції, на площі зібралися більш як тисяча людей з гаслами «Маріуполь – Україна», «Путін - іди геть!», вони тримали в руках подібні плакати: «Росія – країна агрессор», «Хутін – Пуй тобі, а не Маріуполь».



На акції була присутня не одна знімальна група – іноземні журналісти активно висвітлюють події в місті та передають по всьому світу інформацію з першоджерел. Також на мітинг прийшли актори театру, військові та ветерани, волонтери, мами з маленькими дітьми, молодь та містяни більш поважного віку.



Люди говорили про те, «що важливо отак вийти і в Краматорську, і в Бахмуті, і в Слов'янську, і будь-де, де небезпека особливо близько».​

Маріупольці, що зібралися на акцію, також зазначили, що є переживання через те, що зараз відбувається між Україною та Росією, але підкреслюють – «керівництво Кремля дійшло до крайньої точки», а «з ворогом не може бути з ніякого єднання».

21 лютого російський президент Володимир Путін спочатку оголосив про визнання Росією «незалежності» незаконних збройних угруповань «ДНР» та «ЛНР», а згодом – про введення регулярних російських військ на території, контрольовані російськими гібридними силами на сході України.

Рада федерації 22 лютого дозволила президенту Росії застосовувати російську армію за кордоном. За це рішення одностайно проголосували 153 сенатори, документ набуває чинності з моменту його ухвалення.

США та інші країни Заходу раніше заявляли, що в разі російського збройного вторгнення на територію України запровадять проти Росії жорсткі санкції. 22 лютого санкції вже почали запроваджувати. Контрольовані «ДНР» та «ЛНР» території всі країни світу, окрім Росії, наразі визнають територією України.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль весь цей час відкидав ці звинувачення і заявляв, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».