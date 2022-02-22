«У нас что-то готовится»: как Донецк пережил день признания Россией

Как и свободная Украина и остальной мир, оккупированные Донецк и Луганск были шокированы внезапным признанием Россией «суверенных и независимых республик» на Донбассе. Измученные 8-летней экономической деградацией, закрытыми КПВВ со свободной Украиной и эпидемией ковида, жители оккупации хотели бы, чтобы вся эта затеянная Москвой военная и политическая «заваруха» поскорее закончилась, хотя бы откатом к прежнему состоянию. Вряд ли многие в оккупации в душе поддержали «обращение» главарей группировок «ДНР» и «ЛНР» Пушилина и Пасечника к Владимиру Путину о признании их «независимости», о чем прямо заявила одна из слушательниц Радио Донбасс.Реалии в прямо в эфире:

Хотя формально Путин получил «право» на использование своих войск на территории признанных им «государств» только сегодня, уже ночью после обращения российского президента жители Донецка заметили необычно большую колонну танков на улицах города. Она проходила через центр города в направлении линии фронта около часа.

Всю ночь из России поступала противоречивая информация о том, считает ли она «независимыми» только ОРДЛО – или всю территорию Донецкой и Луганской областей. Заявление главы комитета думы по делам СНГ Леонида Калашникова дает понять: пойти дальше, через линию разграничения, российские силы могут: «Мы же не будем демаркацией границы заниматься, пусть ее проводят стороны, которые себя объявили государствами», – сказал он.

Вечером это фактически подтвердил и Владимир Путин.

Не в восторге многие люди в оккупации и от рассуждений Путина о том, что Кремль признал «ЛДНР» в границах Донецкой и Луганской областей. Многие понимают, что такое уточнение наверняка означает большую войну России с ВСУ, на которую, вероятно, и забирают сейчас всех мужчин призывного возраста.

​Рассказывают из Донецка:

– Мужчины призывного возраста перестали выходить на улицу. Все уже наслышаны или насмотрелись лично на «призыв на защиту Родины» по-российски, когда мужчин просто хватают на улицах города или увозят в военкоматы просто из квартир, дав полчаса на сборы. «Из подъезда вся молодежь прячется. Никто не выходит ни на работу, ни в магазин, никуда. Боятся. Но сколько получится вот так бегать о них – непонятно. Кое-кто даже не боится, что его уволят с работы, пусть увольняют, только бы это пережить», – рассказывает житель Донецка.

Наверное, именно поэтому сейчас в городе очень пустынно.

Большая часть Донецка сидит без воды – из-за повреждений на Донецкой фильтровальной станции. Крупнейший Куйбышевский район города – уже более суток. Без воды больницы и другие социальные учреждения.

Периодически начинаются волны обстрелов с западных окраин Донецка. Жители этих районов пишут нам, что очень громко.

Женщина из Донецка сообщает: «По улицам ходят парни в камуфляже с телефоном, пристают с вопросами к прохожим под запись. Никто из тех, кого я видела, не согласился отвечать. Никто даже слушать не хочет вопросы, все шарахаются. Они пытаются останавливать молодежь».

По данным нашего собеседника в Донецке, связанного со сферой образования, в так называемом «министерстве образования ДНР» собрали директоров школ и объявили о статусе чрезвычайной ситуации как минимум до понедельника, 28.02». С чем связана эта «чрезвычайная ситуация» и в чем она будет выражаться – как обычно, никому не пояснили.

«У нас что-то готовится», – так передают свои ощущения многие.

Что на фронте

Из «Градов» обстреливают город Счастье. Ракеты попали по ТЭС – вот как она горела:

В Новолуганском ликвидировали результаты обстрела, произошедшего в прошлые сутки. Вчера там погиб гражданский. В момент обстрела он ремонтировал машину в гараже.

На этом видео соседи пришли на помощь местной женщине, в чью квартиру на первом этаже попал снаряд.

Интенсивность обстрелов по всей линии фронта не стихает: за прошедшие сутки погибли двое украинских солдат, 12 были ранены и еще шестеро получили контузии – пока антирекорд за все время обострения на Донбассе. Сегодня днем штаб ООС уже насчитал 72 обстрела, сообщил о повреждении насосной станции под Золотым (без воды сидят около трех тысяч жителей Попасной). Из Врубовки, сильно пострадавшей в первый день нынешнего обострения, эвакуировали 42 семьи – в которых 45 детей дошкольного и школьного возраста.

Оккупационные администрации заявляют о повреждении домов в селах Христовое, Александровске, Красный Яр и садоводческом кооперативе Пригородное, вблизи памятника князю Игорю на выезде из Луганска, о повреждении трех школ, газопровода, ЛЭП и обесточивании Донецкой фильтровальной станции. Сообщают о ранении гражданского в Славяносербске; гибели жителя в Донецке; и одной боевой потере.

Над текстом работали Роман Пагулич, Ольга Омельянчук, Егор Устинов, Дарья Куренная, Татьяна Якубович, Денис Тимошенко.

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