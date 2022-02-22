Росія: Рада федерації дозволила Путіну використовувати російську армію за кордоном

Рада федерації дозволила президенту Росії Володимиру Путіну застосовувати російську армію за кордоном 22 лютого, повідомляють російські медіа.

За це рішення одностайно проголосували 153 сенатори, документ набуває чинності з моменту його ухвалення.

Як заявила спікерка Ради федерації Валентина Матвієнко, верхня палата російського парламенту виходить із того, що на територію України, контрольовану угрупованнями «ЛНР» і «ДНР», спрямують так звані «миротворчі сили».

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Раніше сьогодні ж Путін підписав закони про ратифікацію так званих «договорів про дружбу» з незаконними збройними угрупованнями. Він також звернувся до Ради федерації з пропозицією ухвалити постанову про «згоду на використання Збройних сил поза межами Російської Федерації».

21 лютого російський президент Володимир Путін спочатку оголосив про визнання Росією незалежності окремих районів Донецької та Луганської областей, а згодом – про введення регулярних російських військ на території, контрольовані російськими гібридними силами на сході України.

США та інші країни Заходу раніше заявляли, що в разі російського збройного вторгнення на територію України запровадять проти Росії жорсткі санкції. Контрольовані «ДНР» та «ЛНР» території всі країни світу, окрім Росії, наразі визнають територією України.