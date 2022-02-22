Путін підписав закони щодо ратифікації «договорів про дружбу» з угрупованнями, які контролюють ОРДЛО

Президент Росії Володимир Путін підписав закони, які передбачають ратифікацію «договорів про дружбу та взаємну допомогу» з незаконними збройними угрупованнями, які контролюють частини Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє його сайт 22 лютого.

Закони про «дружбу, співробітництво та взаємну допомогу» між Росією та незаконними збройними угрупованням «ЛНР» і «ДНР» набувають чинності з дня офіційного оприлюднення.

Раніше Державна дума Росії одностайно підтримала ці документи.

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Також Путін вніс до Ради Федерації пропозицію ухвалити постанову про «згоду на використання Збройних сил поза межами Російської Федерації».

21 лютого російський президент Володимир Путін спочатку оголосив про визнання Росією незалежності окремих районів Донецької та Луганської областей, а згодом – про введення регулярних російських військ на території, контрольовані російськими гібридними силами на сході України.

США та інші країни Заходу раніше заявляли, що в разі російського збройного вторгнення на територію України запровадять проти Росії жорсткі санкції. Контрольовані «ДНР» та «ЛНР» території всі країни світу, окрім Росії, наразі вважають територією України.