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Нові супутникові знімки: Росія стягує більше військ та техніки до кордонів України (фотогалерея)

Нові супутникові знімки фіксують подальше нарощування Росією військової сили та техніки поблизу кордонів України. Ескалація триває із осені, західні розвідки прямо кажуть про наміри Кремля здійснити повномасштабне вторгнення в Україну і змістити законно обрану владу.
Знімки приватної компанії Maxar Technologies, зроблені 21-22 лютого, зафіксували завезення у регіон додаткових російських підрозділів матеріально-технічної підтримки та продовольства, розгортання шпиталів. Також на знімках спостерігається військова активність на півдні Білорусі, а також на кількох об’єктах на заході Росії поблизу кордону з Україною.
Польовий госпіталь та російські війська на заході від Білгорода, російського міста, розташованого на кордоні із Харківською областю України, Росія, 21 лютого. Компанія Maxar повідомляє, що Росія стягує більше військ та техніки в сільські райони на південний захід від Білгорода, менш ніж за 20 кілометрів на північний захід від кордону з Україною &nbsp;
1 Польовий госпіталь та російські війська на заході від Білгорода, російського міста, розташованого на кордоні із Харківською областю України, Росія, 21 лютого. Компанія Maxar повідомляє, що Росія стягує більше військ та техніки в сільські райони на південний захід від Білгорода, менш ніж за 20 кілометрів на північний захід від кордону з Україною
 
Новий польовий госпіталь у військовому гарнізоні у західному передмісті Білгорода, 21 лютого 2022 року
2 Новий польовий госпіталь у військовому гарнізоні у західному передмісті Білгорода, 21 лютого 2022 року
Нова військова техніка на південному заході від Білгорода, Росія, 21 лютого 2022 року
3 Нова військова техніка на південному заході від Білгорода, Росія, 21 лютого 2022 року
Бронетранспорт на залізничній станції у Веселій Лопані, на південний захід від Білгорода, 21 лютого
4 Бронетранспорт на залізничній станції у Веселій Лопані, на південний захід від Білгорода, 21 лютого
Припаси та додаткові війська в Червоному Жовтні, сільській місцевості на південний захід від Бєлгорода, 21 лютого
5 Припаси та додаткові війська в Червоному Жовтні, сільській місцевості на південний захід від Бєлгорода, 21 лютого
Нові війська в Почепі, західна Росія, 22 лютого. Компанія Maxar повідомляє, що техніку, яка використовується для транспортування танків, артилерії та важкої техніки, можна побачити в околицях на заході Клинців, приблизно за 40 кілометрів на схід від кордону з Україною
6 Нові війська в Почепі, західна Росія, 22 лютого. Компанія Maxar повідомляє, що техніку, яка використовується для транспортування танків, артилерії та важкої техніки, можна побачити в околицях на заході Клинців, приблизно за 40 кілометрів на схід від кордону з Україною
Військові намети та житло в Почепі, 22 лютого. Компанія Maxar зазначає, що поблизу міста розчищають велику територію для завезення додаткового обладнення. Намети та десятки військової техніки вже розміщені на даній території
7 Військові намети та житло в Почепі, 22 лютого. Компанія Maxar зазначає, що поблизу міста розчищають велику територію для завезення додаткового обладнення. Намети та десятки військової техніки вже розміщені на даній території
Розчищена територія та завезена військова техніка в Почепі, 22 лютого
8 Розчищена територія та завезена військова техніка в Почепі, 22 лютого
Транспортери для важкої техніки в околицях на заході Клинців, Росія, приблизно за 40 кілометрів на схід від кордону з Україною, 22 лютого &nbsp;
9 Транспортери для важкої техніки в околицях на заході Клинців, Росія, приблизно за 40 кілометрів на схід від кордону з Україною, 22 лютого
 
Понад 100 одиниць техніки та десятки військових укриттів на невеликому аеродромі поблизу Мозиря на півдні Білорусі, менш ніж за 40 кілометрів на північ від кордону з Україною, 22 лютого 2022 року
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  • Понад 100 одиниць техніки та десятки військових укриттів на невеликому аеродромі поблизу Мозиря на півдні Білорусі, менш ніж за 40 кілометрів на північ від кордону з Україною, 22 лютого 2022 року
Транспортні засоби на аеродромі під Мозиром, 22 лютого
11 Транспортні засоби на аеродромі під Мозиром, 22 лютого

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