1 Польовий госпіталь та російські війська на заході від Білгорода, російського міста, розташованого на кордоні із Харківською областю України, Росія, 21 лютого. Компанія Maxar повідомляє, що Росія стягує більше військ та техніки в сільські райони на південний захід від Білгорода, менш ніж за 20 кілометрів на північний захід від кордону з Україною

