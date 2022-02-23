Нові супутникові знімки фіксують подальше нарощування Росією військової сили та техніки поблизу кордонів України. Ескалація триває із осені, західні розвідки прямо кажуть про наміри Кремля здійснити повномасштабне вторгнення в Україну і змістити законно обрану владу.
Знімки приватної компанії Maxar Technologies, зроблені 21-22 лютого, зафіксували завезення у регіон додаткових російських підрозділів матеріально-технічної підтримки та продовольства, розгортання шпиталів. Також на знімках спостерігається військова активність на півдні Білорусі, а також на кількох об’єктах на заході Росії поблизу кордону з Україною.
Знімки приватної компанії Maxar Technologies, зроблені 21-22 лютого, зафіксували завезення у регіон додаткових російських підрозділів матеріально-технічної підтримки та продовольства, розгортання шпиталів. Також на знімках спостерігається військова активність на півдні Білорусі, а також на кількох об’єктах на заході Росії поблизу кордону з Україною.