Поворозник: вранці в Києві вибухів не було, ймовірно, працювала протиповітряна оборона

Вибухів у Києві 17 квітня не було, заявив в ефірі українського телемарафону перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, коментуючи відповідні повідомлення в ЗМІ і соцмережах.
«Насправді, незважаючи на те, що лунали кілька разів увечері й під ранок сигнали повітряної тривоги, в Києві спокійно, вибухів ніяких не було. Це, швидше за все, була робота протиракетної оборони», – сказав Поворозник.
При цьому він додав, що говорити про те, що сьогодні в Києві вже безпечно, нині ще зарано. «Враховуючи і наявність повітряних тривог, і вчорашні ранкові ракетні удари по Києву, вони підтверджують те, що Київ був і є для окупантів «ласим шматком», і ніяких планів у частині захоплення або ударів по Києву вони не міняють, тим більше, вони про них говорять публічно», – заявив заступник голови КМДА.
Напередодні міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що одна людина загинула, кілька зазнали поранень і госпіталізовані після ракетного удару по столиці України, який російські війська здійснили зранку 16 квітня. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста. Міський голова також укотре попросив киян, які не повернулися до столиці, залишатися в безпечніших місцях.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.
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