Поворозник: вранці в Києві вибухів не було, ймовірно, працювала протиповітряна оборона

Вибухів у Києві 17 квітня не було, заявив в ефірі українського телемарафону перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, коментуючи відповідні повідомлення в ЗМІ і соцмережах.

«Насправді, незважаючи на те, що лунали кілька разів увечері й під ранок сигнали повітряної тривоги, в Києві спокійно, вибухів ніяких не було. Це, швидше за все, була робота протиракетної оборони», – сказав Поворозник.

При цьому він додав, що говорити про те, що сьогодні в Києві вже безпечно, нині ще зарано. «Враховуючи і наявність повітряних тривог, і вчорашні ранкові ракетні удари по Києву, вони підтверджують те, що Київ був і є для окупантів «ласим шматком», і ніяких планів у частині захоплення або ударів по Києву вони не міняють, тим більше, вони про них говорять публічно», – заявив заступник голови КМДА.

Напередодні міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що одна людина загинула, кілька зазнали поранень і госпіталізовані після ракетного удару по столиці України, який російські війська здійснили зранку 16 квітня. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста. Міський голова також укотре попросив киян, які не повернулися до столиці, залишатися в безпечніших місцях.