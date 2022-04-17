ЗСУ: за добу уражено 13 повітряних цілей військ РФ

За добу 16 квітня зенітно-ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ і підрозділи ООС уразили 13 повітряних цілей російських окупантів, повідомило Командування Повітряних сил.

Серед уражених цілей: один літак, один вертоліт, п’ять безпілотних літальних апаратів, шість крилатих ракет.

«Авіація Повітряних сил – штурмовики Су-25 і бомбардувальники Су-24м, під прикриттям винищувачів, надали вогневу підтримку українським військам на кількох стратегічних напрямках, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів по російських окупантах», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в ніч на 17 квітня.

Як повідомили 16 квітня в Генштабі ЗСУ, російські війська у війні проти України втратили понад 20 тисяч особового складу, майже 2 тисячі бойових броньованих машин, понад 160 літаків.

25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time ще 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.