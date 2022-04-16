Генштаб: зберігається загроза ракетних ударів як з території Білорусі, так і Росії

У Генеральному штабі ЗСУ заявляють, що зберігається загроза ракетних ударів як з території Білорусі, так і Росії.

«На сіверському напрямку противник завершує перегрупування військ Центрального військового округу. Не виключається, що окупанти продовжать ракетні удари та артилерійські обстріли з території рф по об’єктах військової та цивільної інфраструктури України», – повідомляють у відомстві.

У Генштабі додають, що зберігається загроза нанесення ракетних ударів по українських об’єктах критичної інфраструктури з території Білорусі.

У Міноборони також наголошують, що загроза ракетних ударів зберігається по всій території України.

Олександр Лукашенко заявляв, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» ( так Росія називає своє військове вторгнення), але є докази допомоги Росії – щонайменше Білорусь надавала російським військовим територію для військового вторгнення в Україну з півночі. У Генштабі ЗСУ зауважують, що неможливо повністю виключити фактичне залучення військ Білорусі до війни РФ в Україні.