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На території Придністровʼя спостерігається підготовка до прийому російських літаків – Маляр

Заступниця міністра оборони наголосила, що загроза ракетних ударів зберігається по всій території України

На території молдовського сепаратистського регіону Придністровʼя спостерігається підготовка до прийому російських літаків, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Російська армія не покидає своїх цілей захопити всю територію України, зрозуміло – вони не можуть це зробити, але вони досі мають цей план. Вони стягують свої війська до кордону, готують техніку, територію Білорусі до можливих ударів і в них триває підготовка на території невизнаної республіки Придністров'я. Там спостерігається підготовка до прийому літаків», – сказала вона в ефірі спільного телемарафону.

Заступниця міністра оборони наголосила, що загроза ракетних ударів зберігається по всій території України.

Раніше у Генштабі припускали, що Росія може залучити до війни з Україною військовослужбовців із молдовського сепаратистського регіону Придністровʼя.

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