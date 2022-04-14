На території Придністровʼя спостерігається підготовка до прийому російських літаків – Маляр

На території молдовського сепаратистського регіону Придністровʼя спостерігається підготовка до прийому російських літаків, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Російська армія не покидає своїх цілей захопити всю територію України, зрозуміло – вони не можуть це зробити, але вони досі мають цей план. Вони стягують свої війська до кордону, готують техніку, територію Білорусі до можливих ударів і в них триває підготовка на території невизнаної республіки Придністров'я. Там спостерігається підготовка до прийому літаків», – сказала вона в ефірі спільного телемарафону.

Заступниця міністра оборони наголосила, що загроза ракетних ударів зберігається по всій території України.

Раніше у Генштабі припускали, що Росія може залучити до війни з Україною військовослужбовців із молдовського сепаратистського регіону Придністровʼя.