Фото з супутника: РФ стягує військову авіацію на аеродром «Липецьк-2» – «Схеми»

Росія нарощує сили військової авіації на аеродромі «Липецьк-2» у Липецькій області. Кількість винищувачів та бомбардувальників на аеродромі збільшилась вдвічі порівняно з кінцем березня – про це свідчать супутникові знімки, які є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода).

Зараз там перебувають більше 30 військових літаків. Аеродром «Липецьк-2», підпорядкований Міноборони РФ, активно використовується для військових цілей російської армії. Зокрема, у Повітряних силах ЗСУ журналістам повідомили, що з цього аеродрому армія РФ атакує українські міста у східному напрямку.

Відповідно до супутникового знімку за 11 квітня, російські військові літаки розташовані одразу на двох паркувальних майданчиках. За словами військових експертів, яким журналісти показали знімки, на них видно 6 важких багатоцільових високоманеврових винищувачів Су-27, 14 винищувачів-бомбардувальників Су-30 або Су-34, 10 бомбардувальників Су-24 та ще 4 неідентифіковані борти.

У порівнянні зі знімком від 27 березня тоді на цій частині аеродрому було вдвічі менше літаків. Борти займали лише один паркувальний майданчик. За допомогою військових експертів вдалось розпізнати 10 винищувачів Су-27 та 6 винищувачів типу Су-25.

На другій частині аеродрому, згідно з супутниковим знімком від 27 березня, літаків не було взагалі.

Аеродром «Липецьк-2» – у переліку тих летовищ, що активно використовуються армією РФ у війні проти України. Цьому аеродрому, як вказано на офіційному сайті, присвоєно 1 клас державної авіації. Підпорядковується Міноборони РФ.

З Липецької області військова техніка раніше рухалась при наступі РФ у напрямку Харкова. У Повітряних силах ЗС України повідомили, що цей аеродром використовується для наступу на схід та північний схід України.

«Вони стягують техніку на такі аеродроми, як «Липецьк-2», щоб зменшити дальність польоту. З цього аеродрому вони кожен день бомблять у східному напрямку, наприклад, у напрямку міста Ізюм», – повідомив речник командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат.



Звідки саме були переміщені військові літаки до «Липецьк-2» – достеменно невідомо, але ймовірним попереднім місцем розташування цих винищувачів та бомбардувальників могли бути аеродроми Білорусі, припускають військові експерти. «Схеми» раніше повідомляли про переміщення авіації з території цієї держави до Росії.

«Вони переміщуються туди, де є хоч якась інфраструктура. Треба зазначити той факт, що вони суттєво перемістили сили з Білорусі. Були авіанальоти на Київ, Чернігів, Житомир… Зараз вони там майже не з’являються», – додав Юрій Ігнат.

На загальному знімку аеродрому «Липецьк-2» також можна помітити декілька неробочих літаків та списаних гелікоптерів. На цих та інших літаках у авіацентрі при аеродромі проходиться навчання та підготовка, як військових пілотів, так і інженерів, які обслуговують літаки Військово-космічних сил РФ.

Активні дії військових РФ також впливають на пересування у регіоні цивільних бортів. Наразі Липецька область Росії входить у перелік тих, де цивільні аеропорти припинили роботу, про що повідомляється на офіційному сайті Липецького аеропорту. Це переважно області, що межують або розташовані неподалік кордонів з Україною. Такі обмеження продовжені щонайменше до 19 квітня.