Генштаб ЗСУ про втрати Росії у війні: близько 20 300 солдатів, 773 танки, 165 літаків

Росія від початку повномасштабної війни в Україні втратила понад 20 300 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 17 квітня.

Крім того, у Генштабі назвали такі втрати РФ:

773 танки

2002 бойові броньовані машини

376 артилерійських систем

127 РСЗВ

66 засобів ППО

165 літаків

146 гелікоптерів

1471 одиниць автомобільної техніки

8 кораблів /катерів

76 цистерн із ПММ

148 БПЛА оперативно-тактичного рівня

27 одиниць спеціальної техніки

4 пускові установки ОТРК/ТРК.

У Генштабі додали, що ці «дані уточнюються».

25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time ще 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Виконавчий директор проєкту журналістських розслідувань Bellingcat Хрісто Грозєв вважає, що Росія втратила з 24 лютого щонайменше 16 тисяч військовослужбовців. Про це експерт заявив увечері 15 квітня в ефірі Youtube-каналу «Популярна політика».