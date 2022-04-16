По Миколаєву сьогодні знову нанесені ракетні удари – ОК «Південь»

По Миколаєву сьогодні знову нанесені ракетні удари, повідомляє оперативне командування « Південь»

За повідомленням, удари були по об'єктах інфраструктури.

«Ворог намагається максимально ускладнити життя містян та посіяти паніку. Удари наносяться з території російської федерації та акваторії Азовського моря», – написала пресслужба ОК «Південь» у фейсбук.

Внаслідок обстрілу Миколаєва 15 квітня касетними снарядамип’ятеро людей загинули, ще 15 – поранені.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».