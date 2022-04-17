У Києві скорочується комендантська година – Кличко

У Києві й області від 17 квітня змінюється час комендантської години.

«Від сьогодні комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше. І триватиме з 22:00 до 5:00 ранку», – написав у телеграмі мер Києва Віталій Кличко.

Він закликав жителів регіону дотримуватися правил комендантської години і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

14 квітня в Київські обласній військовій адміністрації повідомили, що в Гостомельській, Іванківській селищних радах посилили комендантську годину. «У населених пунктах Гостомельської селищної ради вона діятиме з 18:00 14 квітня до 6:00 20 квітня. На території Іванківської селищної ради – щодня з 20:00 до 6:00 з 13 по 18 квітня», – заявили в ОВА.

2 квітня Київщина, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель, була звільнена від російських військ.