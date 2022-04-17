Верещук: гуманітарні коридори для евакуації 17 квітня не відкривають

Українській стороні не вдалося домовитися з російськими військовими про припинення вогню для евакуації населення із тимчасово зайнятих загарбниками або прифронтових населених пунктів, тому 17 квітня гуманітарні коридори не відкривають, повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«На жаль, сьогодні ми не відкриваємо гуманітарні коридори. Ми докладаємо усіх зусиль, щоб гуманітарні коридори знову запрацювали якнайшвидше», – написала вона у телеграмі.

Верещук наголосила, що українська сторона вкотре вимагає відкриття гуманітарного коридору для евакуації з Маріуполя цивільних осіб, особливо жінок і дітей.

«Також через відповідні міжнародні структури ми вимагаємо від окупантів відкриття спеціального коридору для евакуації з Маріуполя поранених військових», – додала вона.

Напередодні, за словами міністерки, через гуманітарні коридори вдалося евакуювати 1 449 людей.