ОВА: у Харкові за добу було 23 обстріли, загинули троє цивільних, 31 – поранений

За минулу добу російські військові здійснили 23 артилерійських, мінометних і РСЗВ обстріли і один авіаудар по житлових районах Харкова і його передмістях, внаслідок чого загинули троє цивільних жителів, 31 – поранений, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Серед поранених – четверо дітей.

Крім того, за його даними, при розмінуванні російських касетних боєприпасів під Харковом підірвалися троє саперів, четверо – поранені.

«Ворог не може підступитися до Харкова, наші ЗСУ тримають міцно позиції, по деяких напрямках просуваються вперед. Тому росіяни вдаються до ганебних обстрілів житлових кварталів. Звертаюся до жителів Харкова: без нагальної потреби не перебувайте на вулицях. Так само, зважаючи на прийдешні свята, прошу із розумінням поставитися до рішень про обмеження перебування людей в одному місці. Це все для нашої з вами безпеки», – написав Синєгубов у телеграмі 17 квітня.

16 квітня російські військові обстріляли два райони Харкова, використовуючи ракету «Калібр». Через обстріл загинули двоє мирних жителів, ще 18 отримали поранення.