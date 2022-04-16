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Обстріл Харкова: атакували ракетою «Калібр», загинули двоє людей – оновлені дані

Раніше повідомлялося про одного загиблого через ракетний обстріл Харкова. Ілюстративне фото

Російські військові обстріляли два райони Харкова, використовуючи ракету «Калібр», повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними прокуратури, через обстріл загинули двоє мирних жителів, ще 18 отримали поранення.

Обстріл стався близько 11:45 російські військослужбовці, використовуючи крилату ракету великої дальності «Калібр», обстріляли Слобідський та Основ‘янський райони Харкова, інформують у прокуратурі.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

В обласній військовій адміністрації сьогодні повідомили, що через ракетний обстріл Харкова одна людина загинула, 18 людей травмовані.

Внаслідок обстрілу російськими військами Індустріального району Харкова 15 квітня загинули 10 людей, зокрема семимісячна дитина. Ще 35 людей поранені.

Як повідомляли в Генштабі ЗСУ, з боку російських сил продовжується часткове блокування й обстріли міста Харкова.

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