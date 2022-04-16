У центр Харкова влучила російська ракета, є жертви – ОВА

В один із центральних районів Харкова влучила російська ракета, одна людина загинула, 18 людей травмовані.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, рятувальники працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати наслідки.

Внаслідок обстрілу російськими військами Індустріального району Харкова 15 квітня загинули 10 людей, зокрема семимісячна дитина. Ще 35 людей поранені.

Як повідомляли в Генштабі ЗСУ, з боку російських сил продовжується часткове блокування й обстріли міста Харкова.