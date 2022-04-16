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Мер Харкова повідомляє про новий обстріл міста

Внаслідок обстрілу загинула одна людина. Ілюстративне фото

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє про новий обстріл міста, одна людина загинула.

«Щойно був новий обстріл по одному з районів Харкова – загинула одна людина, дві людини поранені. Зараз вони перебувають в лікарні і наші медики рятують ці життя», – сказав він в ефірі спільного телемарафону.

Терехов наголосив, що обстріли є умисними, на його думку, це робиться, аби спровокувати хаос і залякати людей.

Місто Харків регулярно зазнає обстрілів з боку російських військ.

16 квітня російські військові обстріляли два райони Харкова, використовуючи ракету «Калібр». Через обстріл загинули двоє мирних жителів, ще 18 отримали поранення.

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