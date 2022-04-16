Мер Харкова повідомляє про новий обстріл міста

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє про новий обстріл міста, одна людина загинула.

«Щойно був новий обстріл по одному з районів Харкова – загинула одна людина, дві людини поранені. Зараз вони перебувають в лікарні і наші медики рятують ці життя», – сказав він в ефірі спільного телемарафону.

Терехов наголосив, що обстріли є умисними, на його думку, це робиться, аби спровокувати хаос і залякати людей.

Місто Харків регулярно зазнає обстрілів з боку російських військ.

16 квітня російські військові обстріляли два райони Харкова, використовуючи ракету «Калібр». Через обстріл загинули двоє мирних жителів, ще 18 отримали поранення.