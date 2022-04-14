У Гостомельській, Іванківській селищній раді і в Ірпені посилили комендантську годину – ОВА

У Гостомельській, Іванківській селищній раді й місті Ірпені посилили комендантську годину, на решті території області комендантська година триватиме з 21:00 14 квітня до 6:00 15 квітня, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

«У населених пунктах Гостомельської селищної ради вона діятиме з 18:00 14 квітня до 6:00 20 квітня. На території Іванківської селищної ради – щодня з 20:00 до 6:00 з 13 по 18 квітня. У місті Ірпінь раніше запроваджена комендантська година триває до 9:00 15 квітня», – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі Павлюка.

В ОВА нагадали, що в цей час діє заборона на заїзд до населеного пункту, перебування на вулиці та в інших громадських місцях, за винятком наявності в людини спеціальної перепустки і посвідчення особи.

«Хоча наші сили оборони відстояли Київщину від загарбника, на пам’ять про бойові дії лишилося багато вибухонебезпечних «сюрпризів». Рятувальники і правоохоронці проводять планомірну роботу з розмінування територій. Щоб не наражати мешканців на небезпеку, ми змушені посилювати деякі заходи. Також звертаюся до кожного, хто тимчасово виїхав за межі області. Не поспішайте повертатися! Поки триває розмінування територій – зберігається загроза для мирного населення», – заявив Павлюк.

2 квітня Київщина, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель, була звільнена від російських військ.