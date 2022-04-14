У Бучі відновили постачання води, але повертатися до міста ще зарано – мер

У Бучі на Київщині відновили водопостачання, незабаром обіцяють повернути електропостачання та газопостачання. Але місцевим жителям повертатися до міста ще зарано. Про це йдеться у повідомленні Бучанської міськради в фейсбук.



«Газові комунікації у Бучі фахівці «Київоблгаз» разом із комунальниками і волонтерами лагодили кілька днів поспіль. Відремонтували. Зараз вже подали високий тиск і система витримала. Тепер подають газ у мікрорайони« », – розповів Бучанський міський голова Анатолій Федорук, зауваживши, що для перевірки всіх мереж потрібен час.

За його словами, електропостачання планують повернути до 17 квітня.

При цьому Анатолій Федорук закликав жителів Бучі поки не повертатись до міста.



«Тут питання навіть не в тому, що немає світла, води, газу. А в тому, що війна не скінчилась. Тож, щоб не створювати в подальшому транспортні колапси для наших Збройних сил, і не наражати себе на небезпеку, я порекомендував би жителям нашої громади не повертатися», – сказав Федорук.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули щонайменше 400 людей.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.