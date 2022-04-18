Ракетний удар по Дніпропетровщині: 2 постраждалих, зруйнована інфраструктура – ОВА

Російські військові вранці 18 квітня завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області, внаслідок чого дві людини постраждали, зруйновані інфраструктурні об’єкти, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Двоє постраждалих, за його словами, – у Синельниківському районі, де ракета влучила в інфраструктурний об’єкт, вогонь «рятувальники приборкали».
У Павлоградському районі, за словами Резніченка, людей не зачепило, але зруйнувало залізничну інфраструктуру.
«Ніч пройшла відносно спокійно, а вранці загарбники завдали ракетних ударів по області», – написав Резніченко у телеграмі.
Голова ОВА додав, що 60% ракет було збито українською ППО.
Раніше сьогодні влада Львова повідомила про ракетні удари РФ по місті.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.
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