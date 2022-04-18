Війська РФ завершують створення наступального угруповання на сході України – Генштаб ЗСУ

Російські війська завершують створення наступального угруповання у Східній операційній зоні, повідомив вранці 18 квітня Генеральний штаб Збройних сил України. За повідомленням, загарбники також не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України.

«На Сіверському напрямку ворог здійснює посилений контроль ділянок кордону. Триває інженерне обладнання позицій в районах пунктів пропуску і в прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ. Не виключається задіяння диверсійно-розвідувальних груп та ракетні удари з території Росії», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Слобожанському напрямку російські військові продовжують часткове блокування Харкова і «намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ».

«З метою розширення плацдарму на лівому березі річки Сіверський Донець та створення умов для оперативного розгортання військ, ворог провів розвідку боєм у районах населених пунктів Заводи, Дмитрівка та Дібровне. Успіху не мав, зазнав втрат і відійшов», – йдеться в зведенні.

«На Донецькому і Таврійському напрямках противник відновлює боєздатність і поповнює запаси. Намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів та активізувати бойові дії. Російські окупанти продовжують обстріли населених пунктів Сіверськ і Покровське. Основні зусилля ворог зосереджував в районах населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне, намагався встановити повний контроль над містом Маріуполь. Проводив наступальні дії на Сєверодонецькому, Попаснянському та Запорізькому напрямках», – додали у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку, за даними українського командування, російські війська основні зусилля зосереджують на утриманні займаних позицій, продовжують здійснювати вогневий вплив на позиції наших військ у напрямках на Миколаїв і Олександрівку. «Очікується, що противник продовжить ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, всього у складі угруповань до виконання бойових завдань на території України залучено 87 батальйонних тактичних груп збройних сил РФ.

Про те, що російські війська активізували бойові дії на Донбасі Генштаб ЗСУ повідомляв 17 квітня. Повідомлялося про ракетно-бомбові удари по Маріуполю – спроби штурмових дій в районі морського порту та заводу «Азовсталь». Про обстріли, зокрема по цивільних і жертви, повідомляла влада Луганщини і Донеччини. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай не виключив, що широкий наступ російські війська спробують здійснити наступного тижня. У ГУР Міноборони кажуть, що війська РФ намагаються здобути хоч якийсь тактичний успіх до Великодня.