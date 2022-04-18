Папа Франциск закликав зупинити війну, «в яку втягнули» Україну

Папа римський Франциск закликав відновити мир в Україні, звертаючись із традиційним посланням «До міста і світу» (Urbi et Orbi) з нагоди святкування Великодня, який понтифік назвав цього року «Великоднем війни».

«Хай буде мир у змученій Україні, яка настільки жорстоко зазнала насильства і руйнування нещадної і безглуздої війни, в яку її втягнули», - сказав голова Римо-католицької церкви, виступаючи перед присутніми на площі перед Собором Святого Петра у Ватикані 17 квітня.

Франциск наголосив, що світові політики мають почути благання про мир. «Нехай буде мирне рішення і припиниться гра м’язами у той час, коли страждають люди», – заявив понтифік.

Папа римський нагадав про період коронавірусної пандемії, яка за понад два роки забрала безліч життів. «Настав час вийти з мороку на світло, рука до руки, використовуючи нашу силу й ресурси. Натомість ми демонструємо, що в нас ще живий дух Каїна, які бачив в Авелі суперника, а не свого брата, і думав про те, як його усунути», – сказав Франциск.

Понтифік додав, що «в його серці зараз – усі численні жертви війни в Україні, мільйони біженців і внутрішньо переміщених осіб, розділені сім’ї, залишені самі на себе літні люди, розбиті життя і зруйновані вщент міста».

Раніше під час всеношної пасхальної служби понтифік засудив війну в Україні за «жорстокість і морок». Наприкінці проповіді він також промовив традиційне пасхальне привітання «Христос воскрес!» українською мовою. На богослужінні були присутні мер Мелітополя Іван Федоров, якого раніше взяли в полон російські військові, а потім обміняли, і троє українських депутатів. Понтифік відійшов від заздалегідь підготовленого тексту і звернув увагу на українців. «Всі ми молимося за вас і з вами», – сказав Франциск.

Через понад півтора місяця від початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну, Святий престол викликав критику своєю суперечливою ініціативою на тлі найбільшої міжнародної кризи з часу завершення Другої світової війни. Напередодні Великодня за григоріанським календарем ватиканське духовенство задумало «помирити» росіян та українців, запропонувавши представницям двох націй символічно нести хрест під час Хресної дороги у Страсну п’ятницю біля Колізею. Київ назвав ініціативу вкрай обурливою і несвоєчасною. У Ватикані кажуть, що мир слід відновлювати з участю усіх сторін конфлікту.