Посол у Ватикані виступив проти ідеї, щоб емігрантки з України та Росії разом несли хрест у Колізеї

Посол України у Ватикані Андрій Юраш назвав неможливою для реалізації ідею Святого престолу, відповідно до якої емігрантки з України та Росії в Італії мають нести разом хрест під час Хресної дороги у Колізеї.

«Посольство при Ватикані розуміє та поділяє загальну стурбованість української та багатьох інших спільнот щодо ідеї зібрати разом жінок України та Росії, щоб нести хрест під час п’ятничної Хресної дороги у Колізеї. Зараз ми працюємо над питанням, намагаючись пояснити неможливість її реалізації та очікувані наслідки», – написав Андрій Юраш у фейсбуці.

11 квітня пресслужба Ватикану запропонувала, щоб у Страсну п’ятницю, 15 квітня, під час Хресної дороги у Колізеї, на 13-ій «стації», хрест разом тримали українка і росіянка (разом зі своїми сім’ями), які 20 років тому приїхали до Італії, там мешкають і працюють у госпісі.

В оприлюдненому Ватиканом фрагменті тексті роздуму-молитви папи Римського Франциска до Господа мовиться: «Чому Ти покинув наші народи? (України та Росії – ред.). Чому Ти в такий спосіб розділив наші сім’ї? Чому ми втратили бажання мріяти та жити? Чому наші землі стали такими ж темними, як Голгота?... Промов серед мовчання смерті та поділів і навчи нас творити мир, бути братами й сестрами, відбудувати те, що бомби хотіли би знищити».

У мережі українці різко розкритикували ідею Ватикану.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по об’єктах військової, промислової та цивільної інфраструктури.

Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує мирних жителів.