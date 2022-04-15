Ватикан намагається примирити Росію та Україну. Київ каже – не на часі

Через понад півтора місяця від початку широкомасштабного вторгнення російського війська в Україну, Святий престол здивував багатьох своєю суперечливою ініціативою на тлі найбільшої міжнародної кризи з часу завершення Другої світової війни. Напередодні Великодня за григоріанським календарем ватиканське духовенство задумало «помирити» росіян та українців, запропонувавши представницям двох націй символічно нести хрест під час Хресної дороги у Страсну п'ятницю біля Колізею. Київ вважає ініціативу вкрай обурливою і несвоєчасною. У Ватикані кажуть, що мир слід відновлювати з участю усіх сторін конфлікту.

Хресна хода – важливий ритуал напередодні великодніх свят у християн західного обряду. Вона символізує шлях Ісуса Христа на Голгофу перед розп'яттям.

перед розп'яттям. Це урочисте богослужіння з роздумами і молитвами, яке складається з 14 молитовних зупинок «стоянь», традиційно відбувається в Римі біля античного амфітеатру Колізей.

Подію очолює понтифік, а хрест несуть особи, які певним чином дотичні до нагальної проблеми чи трагедії сучасності.

Цього року найкривавішою бідою визнана російсько–українська війна.

Святий престол і особисто папа Франциск підтримує український народ ще від 2014 року та пробує докладати зусиль для припинення війни в Україні.

Щоправда, намагання ватиканської дипломатії і понтифіка не завжди сприймають однозначно як ревні католики, так і світські опоненти. А задум спільного несення хреста у Страсну п'ятницю спричинив великий шквал критики серед багатьох українців та їхніх політичних й духовних керманичів.

Реакція українських греко-католиків

«Невчасною, двозначною і такою, що не враховує контекст воєнної агресії Росії проти України» назвав ватиканську ідею предстоятель УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук.

Очільник УГКЦ, яка підпорядковується Ватикану і налічує 5 мільйонів вірних, офіційно попросив керівництво Апостольської столиці переглянути організацію Хресної ходи і не влаштовувати спільної участі під хрестом українки та росіянки. Численні єпископи і миряни переконані, що жести примирення між двома народами можливі після закінчення війни та коли винуватці у злочинах проти людства будуть справедливо засуджені.

Щоб запобігти реалізації ватиканського задуму примирення, на дипломатичному рівні долучилося і посольство України при Святому престолі. Посол у Ватикані Андрій Юраш через соціальні мережі інформував, що вищому духовенству в Римі намагаються пояснити труднощі реалізації ідеї та її можливі наслідки.

Окрему заяву для преси оприлюднила в Римі українська спільнота від імені Християнського товариства українців Італії.

У колективному сприйнятті українців цей факт сприймають, як ніби розмістити разом самого Ісуса Христа та Понтія Пілата

«У цей історичний момент ставити поряд націю–агресора та націю, яка потерпає від агресора, виглядає недоречним. У колективному сприйнятті українців цей факт сприймають, як ніби у відповідні історичні періоди ставити поруч німецького солдата і поляка із Аушвіца, солдата НКВД і вірного католика в ГУЛАГу, ніби розмістити разом самого Ісуса Христа та Понтія Пілата, котрий прирікає його до смерті», – мовиться у заяві Товариства, котре очолює Олесь Городецький.

Українська діаспора просить Святішого отця виправити випадкову помилку своїх співробітників і не ставити разом під одним хрестом жертву і ката. На думку авторів заяви, якщо з Україною і має хтось нести хреста, то це Польща, яка б представляла Європу, котра надала притулок мільйонам біженців і стала прикладом християнської благодійності й братерства.

Демонстрація надії на мир

Нинішня ідея об'єднати українку та росіянку під хрестом на час Хресної дороги демонструє надію на мир, стверджують організатори релігійної події. Прихильники цього жесту примирення вважають, що Церкві не можна забороняти виконувати місію, яку їй доручив її ж творець – Ісус Христос, а саме – примирювати людей і народи. До того ж, наголошують окремі оглядачі, Церква – не політичний орган, тому не можна на неї покладати функції НАТО чи інших міжнародних організацій.

Авторитетний ватиканський аналітик Андреа Торнієллі у коментарі для Радіо Свобода з розумінням сприймає обурливу реакцію української сторони, але у даний історичний момент вбачає важливим бути всім разом під хрестом.

«Думаю, історія дружби цих двох жінок – надзвичайно гарна і промовиста. Як щойно почалася війна, жінка-росіянка у сльозах побігла до подруги-українки просити вибачення. Опинитися під хрестом під час Хресної дороги – це гарний знак. Не йдеться про політичне примирення, це слід робити після завершення війни, але пересічні люди – це не урядовці. Думаю, є багато росіян, які страждають через рішення свого уряду в Кремлі. Ісус Христос помер заради усіх, заради добрих і злих, святих і грішних, нападників і жертв нападу, він завжди на боці жертв», – зазначив оглядач Торнієллі.

«Відкладіть зброю!»



Минулої неділі, Вербної католицької неділі, папа Берґольйо закликав: «Відкладіть зброю! Нехай розпочнеться великоднє перемир'я».

Понтифік закликає, щоб було більше переговорів і більше роздумів, пояснив його прохання у розмові з Радіо Ватикан апостольський нунцій в Україні, архієпископ Вісвалдас Кулбокас. Він сказав, що у Ватикані добре знають, хто розпочав нинішню війну.

«Коли йдеться про втілення слів Святішого отця, то саме російська сторона, яка почала цю жахливу війну, має подумати, якими своїми цілями вона повинна пожертвувати...Пасхальне перемир'я має дати нам більше часу, особливо в серцях політиків, для роздумів...», – додав архієпископ Кулбокас.

Брак рішучих жестів?

Чимало західних експертів, однак, вбачають непослідовну та недостатньо рішучу роль папи Франциска у вирішенні кривавого протистояння Росії та України, глибокої кризи між Росією та Заходом. Він підтримує право українців на захист та оборону від жорстокого агресора, але рішуче засуджує рішення європейських держав збільшити бюджетні витрати на озброєння до 2% ВВП і проти надання зброї Україні.

Як тоді захищати українцям себе і свою Батьківщину? Як плекати сподівання на переговорний процес, коли генеральний секретар ООН Антоніо Ґутереш визнає, що на даний час припинення вогню видається мало ймовірним?

Щоб засвідчити конкретнішу солідарність з українським народом та зробити справді сильний символічний жест засудження віроломних дій Росії, римський понтифік мав би відвідати Україну у цей трагічний період, вважають деякі оглядачі.

Цій темі присвятив окрему статтю на шпальтах газети La Stampa Доменіко Квіріко, журналіст та оглядач з досвідом роботи у зонах збройних конфліктів.

А історик Етторе Чінелла у коментарі для Радіо Свобода зауважив, що папа римський Франциск від загальних і двозначних фраз перших днів війни перейшов до скромного засудження «агресора», але Берґольйо і словом не обмовився проти антихристиянського божевілля московського патріарха Кирила, котрий благословляє росіян на війну та знищення українського народу.

«Не маючи мудрого пастора, багато італійських католиків коливаються у своїх висновках і стають чутливішими до «пацифістських» закликів (які в цей драматичний час ллють воду на млин російського імперіалізму)», – вважає Етторе Чінелла, письменник, колишній викладач сучасної історії та історії Східної Європи в університеті Пізи, автор книжки–дослідження «Україна. Забутий геноцид 1932–1933».