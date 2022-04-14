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У зоні ООС українські військові знищили 14 одиниць російської техніки – штаб

Українські захисники знищили чотири танки військ РФ. Ілюстративне фото

На луганському та донецькому напрямках українські військові відбили шість атак російських військ і знищили їхніх 14 одиниць техніки, повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил.

«Сьогодні, 14 квітня, українські захисники знищили чотири танки, шість бронетранспортерів, чотири бойові машини піхоти та одну артилерійську систему противника», – йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на донецькому напрямку, за підтримки авіації та артилерії, війська РФ продовжують наступ на окремих напрямках. Вони намагаються встановити контроль над населеними пунктами Попасна, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Слов’янськ. Також роблять спроби прориву оборони ЗСУ біля населених пунктів Рубіжне, Новотошківське і Мар’їнка, без успіху.

З початку квітня російська сторона змінила свою тактику. У Генштабі ЗСУ заявляють, що російські війська проводять перегрупування і готуються до наступу на сході України з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.

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