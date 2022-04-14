Втрати російських військ сягнули близько 19 900 осіб – дані Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російської армії під час бойових дій.

Станом на ранок 14 квітня, за цими даними, російські війська втратили близько 19 900 людей особового складу, що свідчить про втрату близько сотні військових порівняно з учорашнім зведенням.

Крім того, оновлені цифри щодо втрат техніки:

753 танки

1 968 бойових броньованих машин

366 артилерійських систем

122 реактивних систем залпового вогню

64 засоби протиповітряної оборони

160 літаків

144 гелікоптери

1 437 одиниць автомобільної техніки

7 кораблів/катерів

76 цистерн з паливно-мастильними матеріалами

134 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня

25 одиниць спеціальної техніки

4 пускові установки оперативно-тактичних/тактичних ракетних комплексів

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – зазначають у штабі.

Напередодні голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що українські військові поцілили у російський ракетний крейсер «Москва».

25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

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7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні. «Це величезна трагедія для нас», – сказав Пєсков, не уточнивши точну кількість загиблих і поранених у війні проти України громадян РФ.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time ще 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.