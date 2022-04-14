Навальний закликав США, ЄС і Британію відкрити інформаційний фронт проти «путінської пропаганди»

Російський опозиційний політик Олексій Навальний звернувся до президента США Джо Байдена, прем’єр-міністра Великої Британії Боріса Джонсона, представників Євросоюзу і голів IT-компаній із закликом відкрити «інформаційний фронт», для того, щоб «зламати путінську пропаганду, використовуючи рекламні можливості соцмереж».

За словами Навального, «для того, щоб вбивати українців, Путіну дуже потрібна підтримка війни всередині Росії», однак, як вважає політик, «ніякої 75-відсоткової підтримки війни з Україною в Росії немає».

«Про яку соціологію може йтися, якщо і питання «Чи підтримуєте ви війну в Україні?», і відповідь «Ні» загрожують і соціологові, і респондентові 15 роками в’язниці», – йдеться в повідомленні у твітері Навального.

Він наголосив, що «величезна національна антивоєнна кампанія» розпочнеться з рекламної кампанії.

«Навіть якщо така реклама буде куплена за повну комерційну ціну, то її вартість сміховинна порівняно з ціною війни, – зазначив Навальний. – Один постріл із «Джавеліна» коштує 230 000 доларів. За ці ж гроші ми отримаємо 200 млн переглядів реклами різних форматів і забезпечимо не менше ніж 300 тисяч переходів за посиланнями або щонайменше 8 млн переглядів відео з правдою про те, що відбувається в Україні».

За його словами, 200 млн показів на день потрібні, щоб «дістати кожного російського інтернет-користувача двічі», оскільки «правда і вільна інформація б’ють по божевільному режиму Путіна не гірше за «Джавеліни».

«Факт у тому, що більшість громадян РФ мають абсолютно спотворене уявлення про те, що відбувається в Україні», – зазначив Навальний.

Після початку російського вторгнення в Україну «Роскомнагляд» заблокував понад 1500 сайтів. Також відомство заблокувало соціальні мережі Facebook, Twitter та Instagram. А суд визнав екстремістською діяльність американської корпорації Meta та заборонив її в Росії.