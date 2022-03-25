У Росії заблокували литовський сайт порталу новин Delfi

Російське цензурне відомство «Роскомнагляд» заблокувало литовський сайт порталу Delfi, повідомляє проєкт «Роскомсвобода». Згідно з реєстром «Роскомнагляду», рішення про блокування ухвалив Центральний районний суд Калінінграда 4 березня 2022 року.

Як зазначає «Роскомсвобода», спочатку суд ухвалив заблокувати одну публікацію, де повідомлялося про втрати російської армії внаслідок збройного вторгнення в Україну. Того ж дня суд ухвалив заблокувати весь сайт. Точна причина блокування поки що невідома, оскільки сайт суду недоступний.

Блокування першого посилання на окремий матеріал відбулося 23 березня, а домену повністю – 24 березня 2022 року.

Delfi – мережа новинних інтернет-видань у країнах Балтії. Портали Delfi публікують інформацію російською, латиською, литовською, естонською та польською мовами.

З 24 лютого 2022 року, коли Москва розпочала війну проти України, в Росії були заблоковані сайти «Настоящее время», Радіо Свобода, Крим.Реалії, «Голос Америки», «Дождь», «Медуза», російська служба Бі-Бі-Сі, Deutsche Welle та інші. Телеканал «Дождь» ухвалив рішення зупинити роботу. Радіо «Эхо Москвы» було ліквідоване, томське агентство ТВ2 вирішило припинити роботу.