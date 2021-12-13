У Литві через підсанкційний експорт із Білорусі подали у відставку два міністри

Міністр комунікацій та транспорту Литви Марюс Скуодіс подав заяву про відставку, повідомляє 13 грудня видання Delfi. Про готовність узяти на себе відповідальність за транзит добрив компанії «Білоруськалій», що триває через Литву, він заявив ще 9 грудня.

10 грудня заяву про відставку подав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

«Бачачи поточну ситуацію з перевезеннями білоруських вантажів через Литву після санкцій США і розуміючи репутаційні виклики, кинуті уряду Литовської Республіки, відповідно до статті 84 Конституції Литовської Республіки і статті 10 Закону про Уряд Литовської Республіки, прийміть мою відставку і якомога швидше звільніть мене з посади міністра закордонних справ», – ішлося в заяві керівника литовського зовнішньополітичного відомства.

Причиною, через яку два міністри заявили про готовність піти у відставку, став авансовий платіж, який компанія «Білоруськалій» перерахувала «Литовській залізниці» за перевезення добрив у грудні та частково у січні, тобто вже після початку дії американських санкцій.

9 серпня США розширили санкції проти Білорусі: у списку санкцій фігурують понад 20 фізичних осіб, Національний олімпійський комітет, Слідчий комітет, компанії та підприємства, у тому числі «Білоруськалій».

Держсекретар Ентоні Блінкен сказав, що США вкотре закликають білоруську владу покласти край репресіям проти представників громадянського суспільства, ЗМІ, спортсменів, студентів, юристів та інших громадян, а також негайно звільнити всіх політичних увʼязнених, вступити в діалог із демократичною опозицією та громадянським суспільством.

Delfi повідомляло, що компанія «Литовські залізниці», яка перевозить продукцію «Білоруськалію» через Литву, втратить через це близько 20 мільйонів євро.