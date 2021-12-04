Заява Білорусі про порушення повітряного простору з боку України не відповідає дійсності – Держприкордонслужба

Інформація білоруської сторони про порушення повітряного простору гелікоптером Мі-8 з боку України не відповідає дійсності. Про це повідомила Державна прикордонна служба України у фейсбуці.

«Державна прикордонна служба України неодноразово наголошувала на тому, що в рамках посилення кордону та проведення прикордонної операції «Полісся» для моніторингу кордону активно використовуватиметься як авіація, так і безпілотні літальні комплекси. Авіація використовувалася і сьогодні. Під час польотів і виконання завдань екіпажами повітряних суден порушень не було, в тому числі не допущено порушення повітряного простору суміжної країни», – йдеться в повідомленні.



Раніше 4 грудня Білорусь звинуватила Україну в порушенні кордону, яке нібито сталося під час навчань. Білоруські прикордонники стверджували, що 4 грудня близько 12:00 у районі пункту пропуску «Нова Рудня» український гелікоптер Мі-8 нібито перетнув кордон і на один кілометр залетів на територію Білорусі. Про це повідомила офіційна білоруська агенція «Белта» з посиланням на прикордонний комітет.