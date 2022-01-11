У Латвії заарештували двох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії

У Латвії спецслужби затримали двох осіб, підозрюваних у роботі на військову розвідку Росії. Їх відправили під арешт. Про це стало відомо на початку року із матеріалів кримінальних справ, повідомляє Delfi.

За версією слідства, затримані передавали російським спецслужбам інформацію про збройні сили Латвії та розширення присутності НАТО в країні. З представниками воєнної розвідки вони зустрічалися на території Росії, повідомляє Служба державної безпеки Латвії.

Один із підозрюваних, за версією латвійської прокуратури, використав контакти, отримані в межах своєї професійної діяльності, для отримання, аналізу та передачі даних російській розвідці. Другого підозрюють у багаторічній співпраці з Москвою. Їхні імена, а також які посади вони обіймали у Латвії, не повідомляють. Невідомий і точний час, коли їх заарештували, повідомляється лише, що це сталося 2021 року.

Раніше Служба державної безпеки затримала депутата латвійського сейму Яніса Адамсонса. Його звинуватили у 40 епізодах шпигунства на користь Росії. У грудні сейм Латвії дозволив Генпрокуратурі порушити проти нього кримінальну справу, знявши з депутата недоторканність.

За радянських часів Адамсонс працював у Військово-морському флоті на Сахаліні та обіймав посаду заступника начальника штабу з розвідувальної роботи. 1992 року він повернувся до Латвії, був затверджений заступником командира Морських сил Латвії. Брав участь у виведенні російської армії з території Латвії, пізніше був затверджений міністром внутрішніх справ. Суд визнав його звʼязок із КДБ, проте посаду депутата парламенту Адамсонс зберіг.