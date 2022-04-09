Росія: цензурне відомство заблокувало ще два сайти

Цензурне відомство «Роскомнагляд» заблокувало на території Росії сайти журналу «Дискурс» та видання «Холод», випливає з даних сервісу Globalcheck.

«До редакції не надходило жодних попереджень, хоча за законом нам повинні були повідомити», – йдеться в заяві «Дискурсу».

Редакція видання «Холод» пише, що попередження від «Роскомнагляду» про можливе блокування надійшло до редакції опівдні 9 квітня, але сайт уже заблоковано. Відомство вимагає заблокувати доступ до сайту на підставі закону про дискредитацію російської армії.

Головний редактор «Холоду» Таїсія Бекбулатова повідомила, що за останні тижні редакція отримала два попередження від «Роскомнагляду» із загрозою заблокувати сайт у разі, якщо журналісти не видалять два матеріали про війну в Україні.

«Ми не стали видаляти ці тексти. Сьогодні прийшло третє попередження – тепер відомство вимагає прибрати матеріали про війну з усього нашого сайту. Робити ми цього, звичайно, не будемо. Ми не збираємось підкорятися цензурі, тим більше – військовій цензурі в країні, яка навіть не визнає, що веде війну. Ми маємо намір продовжити розповідати правду про те, що відбувається в Росії та Україні, хай і в заблокованому вигляді. Упевнена, що наші читачі вже встановили собі VPN», – сказала Бекбулатова.

Після початку російського вторгнення в Україну «Роскомнагляд» заблокував понад 1500 сайтів. Також відомство заблокувало соціальні мережі Facebook, Twitter та Instagram. А суд визнав екстремістською діяльність американської корпорації Meta та заборонив її в Росії.