Росія: цензурне відомство заблокувало ще один сайт – через тексти про ЛГБТ

Російське цензурне відомство «Роскомнагляд» заблокувало сайт Wonderzine, повідомляє сама редакція видання. Причиною блокування стали сім текстів про ЛГБТ, на які поскаржилося інше федеральне відомство, «Росмолодь».

«Роскомнагляд» надіслав Wonderzine повідомлення з вимогою видалити матеріали. Редакція видання стверджує, що відомство не надало часу на виконання вимог та заблокувало сайт автоматично.

Журналісти Wonderzine назвали дії Роскомнагляду «безумовним актом цензури». Редакція має намір оскаржити рішення відомства та заявила про те, що продовжує працювати, а сайт видання можна читати через VPN-сервіси.

Після початку російського вторгнення в Україну «Роскомнагляд» заблокував понад 1500 сайтів. Також відомство заблокувало соціальні мережі Facebook, Twitter та Instagram. А суд визнав екстремістською діяльність американської корпорації Meta та заборонив її в Росії.