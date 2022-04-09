У Росії суд оштрафував жителя Петербурга за статтею про «дискредитацію» армії через цитату Путіна на плакаті

Виборзький районний суд російського Санкт-Петербурга оштрафував на 30 тисяч рублів місцевого жителя Артура Дмитрієва, визнавши його винним за статтею про дискредитацію російської армії через цитату президента Росії Володимира Путіна на плакаті. Дмитрієв опублікував рішення суду на своїй сторінці у фейсбуці.

В ухвалі суду йдеться про те, що 7 квітня Дмитрієв стояв у вестибюлі станції метро «Парнас» із плакатом, на якому було написано: «Війна принесла стільки нестерпних випробувань, горя і сліз, що забути це неможливо. І немає прощення і виправдання тим, хто знову задумує агресивні плани».

Чоловіка затримали. Після затримання Артур Дмитрієв провів ніч у відділі поліції. Адміністративний протокол щодо петербуржця розглянули ввечері 8 квітня.

Суд вирішив, що Дмитрієв «формував думку про участь збройних сил Росії не у спеціальній військовій операції (як у Росії називають вторгнення в Україну – ред.), а у війні, чим спотворював і дискредитував завдання щодо використання збройних сил за межами РФ».

При цьому, як написав Дмитрієв, на плакаті використовувалася цитата президента Росії Володимира Путіна, із промови на параді до дня Перемоги 9 травня 2021 року. Цитата відповідає сказаному Путіним, згідно з розшифровкою на сайті Кремля.

«Витівка вдалася», – прокоментував ситуацію Дмитрієв.

Закон «про публічне розповсюдження явно неправдивої інформації про використання збройних сил РФ з метою захисту інтересів Росії та її громадян» президент Росії Володимир Путін підписав 4 березня. За порушення закону громадянам загрожує штраф до 5 мільйонів рублів або позбавлення волі на строк до 10 років. Якщо поширення фейків спричинило тяжкі наслідки, термін позбавлення волі становитиме від 10 до 15 років.

До кінця березня у Росії було складено понад 220 протоколів за статтею про «дискредитацію» російської армії.